Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил, что перенесённое на лето контрнаступление Киева потерпит неудачу. В связи с этим он предложил пересмотреть военную помощь Украине.
"Мы должны готовить общественное мнение в наших странах к этому", — сказал Макрон на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе.
Французский президент призвал летом провести анализ военной помощи Украине, и посмотреть, каких ресурсов ей не хватает для успеха на поле боя.
"Необходимо помогать Украине всеми средствами для эффективного контрнаступления", — добавил Макрон.
Политик отметил, что в случае провала наступления Киева его поддержка должна быть пересмотрена в сторону увеличения, а Запад должен будет настроиться на поддержку Украины с расчётом на затяжной конфликт.
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