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Президент Хорватии Миланович запретил на территории своей страны лозунг украинских националистов

1:07
Мир

Президент Хорватии Зоран Миланович эмоционально высказался по поводу приветствия киевских националистов "Слава Украине". Слова хорватского лидера передаёт Хорватское радио и телевидение.

Президент Хорватии Миланович запретил на территории своей страны лозунг украинских националистов
Фото: zimbio.com

"Между "За дом готовы!"* и "Слава Украине" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли", — сказал Миланович.

По мнению президента Хорватии, украинский националистический лозунг — это то же самое, что и приветствие фашистской Германии Sieg Heil!

Миланович заявил, что не потерпит лозунга украинских националистов на территории Хорватии.

Хорватский лидер добавил, что некоторые главы западных государств, например, Канады, лояльно относятся к такого рода приветствиям ввиду своего невежества и элементарного незнания истории. Однако сам Миланович, по его словам, такую позицию категорически не разделяет.

*приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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