Президент Хорватии Зоран Миланович эмоционально высказался по поводу приветствия киевских националистов "Слава Украине". Слова хорватского лидера передаёт Хорватское радио и телевидение.
"Между "За дом готовы!"* и "Слава Украине" нет разницы. Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли", — сказал Миланович.
По мнению президента Хорватии, украинский националистический лозунг — это то же самое, что и приветствие фашистской Германии Sieg Heil!
Миланович заявил, что не потерпит лозунга украинских националистов на территории Хорватии.
Хорватский лидер добавил, что некоторые главы западных государств, например, Канады, лояльно относятся к такого рода приветствиям ввиду своего невежества и элементарного незнания истории. Однако сам Миланович, по его словам, такую позицию категорически не разделяет.
*приветствие хорватских усташей-нацистов, официально запрещено
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