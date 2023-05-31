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Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, как будет выглядеть политическое убийство Зеленского

1:28
Мир

Само начало российской спецоперации на Украине выбило президента Владимира Зеленского из колеи, сразу же загнав его в тупик. В этом уверен офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, как будет выглядеть политическое убийство Зеленского
Фото: tvc.ru

Разведчик назвал Украину "убыточным проектом США", добавив, что Зеленского вне зависимости от его желания рано или поздно заставят пойти на переговоры, результат которых будет "смерти подобен" для украинского президента.

"Рано или поздно Зеленскому придётся принимать решение, поскольку Запад не будет вечно финансировать убыточный проект. На него уже начали оказывать давление по поводу переговоров, которые, очевидно, будут включать признание территориальных потерь, что станет для главы киевского режима политическим убийством", — сказал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Военный уверен, что Москва доведёт начатое на Украине до конца, искоренив нацистские идеи у своих границ. Денацификация Украины станет основным пунктом любого варианта дипломатического решения конфликта, об этом Владимир Путин предупреждал с самого начала, подчеркнул Риттер.

А если Зеленский будет упорствовать и будет оттягивать начало переговоров, Украина может лишиться и других своих земель, в частности, Одессы, Днепропетровска и Харькова, то есть половины своей территории, заключил разведчик.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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