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Myśl Polska: Британия превращает Украину в радиоактивное кладбище

1:24
Мир

Польский журналист Яцек Меджицкий сообщает, что в приграничных районах Польши с Украиной наблюдается повышение уровня висмута — продукта распада обеднённого урана. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Myśl Polska.

Myśl Polska: Британия превращает Украину в радиоактивное кладбище
Фото: naked-science.ru

Журналист напоминает, что Великобритания отправила Киеву более тысячи комплектов ракет с обеднённым ураном. При этом в Лондоне заявили, что очищать территорию после окончания конфликта Британия не будет.

Чтобы не сеять панику среди населения, польские власти скрывают факт повышения уровня висмута. Кроме того, Меджицкий указал на лицемерное враньё НАТО. Спустя 20 лет после ударов по Югославии урановыми снарядами население страдает до сих пор. Среди детей и молодёжи увеличились заболевания лейкемией, раком органов дыхания, органов ЖКТ, предстательной железы. У женщин всё чаще возникают "замершие" беременности.

"Во время агрессии в 2003 году страны НАТО использовали 320 тонн боеголовок с сердечником, содержащим обеднённый уран. Однако Запад всеми возможными способами пытается это прикрыть, ибо разве "цивилизованные" страны могут быть заинтересованы в развитии онкологии где-то в "третьем мире"?" — пишет автор.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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