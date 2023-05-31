Президент Польши Анджей Дуда дал корреспондентам WSJ интервью, в котором назвал Российскую Федерацию ядерной сверхдержавой, располагающей гигантскими запасами вооружений.
"Что с того, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн, — подчеркнул руководитель Польской Республики. — Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он".
Дуда акцентировал внимание на том, что Москва "войну не проиграла": бойцы ВС РФ продолжают наступать. Преимуществом России президент Польши назвал разницу в числе населения — свыше 100 миллионов россиян против менее 40 миллионов украинцев.
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