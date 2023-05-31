МИД Польши отстранило от должности спикера Ясина, потребовавшего от Зеленского извиниться за Волынскую резню

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Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о том, что от занимаемой должности отстранили официального представителя польского МИД Лукаша Ясину. В настоящее время бывший сотрудник внешнеполитического ведомства Польши — в бессрочном отпуске, и, вероятнее всего, на свой пост он из него не вернётся.

Фото: mk.ru

Напомним, в середине уходящего месяца Ясина выступил с заявлением о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский обязан от имени всей Украины извиниться перед поляками и раскаяться перед ними за Волынскую резню.