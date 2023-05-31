Генерал Кривонос: Наступление ВСУ без авиации не будет успешным и приведёт к большим потерям

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Бывший командующий ССО Украины Сергей Кривонос выступил сегодня с заявлением о том, что ранее анонсированное контрнаступление боевиков ВСУ без авиации успешным не будет. Генерал-майор прогнозирует укронацистам огромные потери.

Фото: ВКонтакте

Кривонос акцентировал внимание на том, что под наступательной операцией следует понимать наземно-воздушную операцию.

"То, что мы усилили свои наземные возможности — это одно, но ещё нужно усилить свои воздушные возможности, — подчеркнул генерал. — Наступать без поддержки авиации — это будет кошмар, огромные потери и не принесёт никакой пользы".

Экс-замсекретаря СНБО при этом заявил, что российская сторона располагает достаточными ресурсами для наступления. Кривонос выразил мнение о том, что недооценивать потенциал российской армии нельзя, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".