Бывший командующий ССО Украины Сергей Кривонос выступил сегодня с заявлением о том, что ранее анонсированное контрнаступление боевиков ВСУ без авиации успешным не будет. Генерал-майор прогнозирует укронацистам огромные потери.
Кривонос акцентировал внимание на том, что под наступательной операцией следует понимать наземно-воздушную операцию.
"То, что мы усилили свои наземные возможности — это одно, но ещё нужно усилить свои воздушные возможности, — подчеркнул генерал. — Наступать без поддержки авиации — это будет кошмар, огромные потери и не принесёт никакой пользы".
Экс-замсекретаря СНБО при этом заявил, что российская сторона располагает достаточными ресурсами для наступления. Кривонос выразил мнение о том, что недооценивать потенциал российской армии нельзя, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
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