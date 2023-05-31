Захарова высмеяла заявление Кирби о нежелании превратить украинский конфликт в войну с Западом

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Коллективный Запад уже давно ведёт против России войну в гибридном формате, следует из сегодняшнего заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Таким образом она прокомментировала заявление Вашингтона о нежелании эскалации конфликта на Украине в связи с атаками киевского режима по российским территориям.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

"Смешно, — заявила Захарова. — Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации"".

Напомним, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сегодня заявил о том, что Штаты не поощряют атаки на российские территории, так как этот конфликт ни в коем случае не должен перерасти в "войну против Запада".