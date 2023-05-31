Президент Польши Анджей Дуда не смог не признать, что действия российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте продуманы и успешны. Об этом польский президент заявил в разговоре с гендиректором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.
Польский лидер напомнил, что за Путиным пока не числится ни одного поражения.
"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — подчеркнул Дуда.
Президент Польши отметил очевидное преимущество в позициях России на Украине. Проигрывающей стороной Москву назвать никак нельзя, уверен Дуда, напомнив, что Россия всё больше мобилизует все свои ресурсы для достижения поставленных целей.
Помимо этого нельзя забывать, что у России есть огромные запасы оружия, в том числе ядерного, добавил президент Польши.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.