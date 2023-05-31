Президент Польши Дуда напомнил важный факт о Путине

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Президент Польши Анджей Дуда не смог не признать, что действия российского лидера Владимира Путина в украинском конфликте продуманы и успешны. Об этом польский президент заявил в разговоре с гендиректором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Польский лидер напомнил, что за Путиным пока не числится ни одного поражения.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", — подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил очевидное преимущество в позициях России на Украине. Проигрывающей стороной Москву назвать никак нельзя, уверен Дуда, напомнив, что Россия всё больше мобилизует все свои ресурсы для достижения поставленных целей.

Помимо этого нельзя забывать, что у России есть огромные запасы оружия, в том числе ядерного, добавил президент Польши.