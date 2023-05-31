Правительство ФРГ отреагировало на атаки украинских беспилотников на Москву

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт считает, что Киев имеет полное право осуществлять военные действия на территории РФ, наподобие атак украинских беспилотников, зафиксированных в Москве.

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"Международное право считает такие нападения легитимными", — ответил Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Хебештрайт обратил внимание, что канцлер ФРГ Олаф Шольц уже неоднократно говорил о необходимости использовать немецкое вооружение исключительно для защиты территории Украины.

Хебештрайт отметил, что правительство Германии воздерживается от собственных выводов по поводу атак украинских дронов на Москву, однако полагает, что право на подобные действия у Киева имеется.

"Международное право предполагает, что страна (Украина — Прим. ред.) может защищать себя против нападений", — добавил представитель правительства ФРГ.