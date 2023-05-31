Грузинский депутат бьёт тревогу из-за скупки россиянами земли в Грузии

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Независимый депутат грузинского парламента Тамар Кордзая обеспокоена тем, что граждане России активно скупают землю в Грузии, сообщает EADaily.

Фото: pixabay.com

Кордзая подсчитала, что с 1 марта 2022 года по 26 апреля 2023 года в собственность россиян перешло 424 449 м² грузинской земли.

Она поделилась сведениями о том, что в Грузии ИП зарегистрировали почти 9 тысяч предпринимателей с российских паспортом.

Кордзаи рассказала, что вид деятельности граждан РФ держится в секрете, так как это является коммерческой тайной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.