Независимый депутат грузинского парламента Тамар Кордзая обеспокоена тем, что граждане России активно скупают землю в Грузии, сообщает EADaily.
Кордзая подсчитала, что с 1 марта 2022 года по 26 апреля 2023 года в собственность россиян перешло 424 449 м² грузинской земли.
Она поделилась сведениями о том, что в Грузии ИП зарегистрировали почти 9 тысяч предпринимателей с российских паспортом.
Кордзаи рассказала, что вид деятельности граждан РФ держится в секрете, так как это является коммерческой тайной.
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