Белый дом проинформировал о том, что киевский режим намерен перейти в контрнаступление предстоящим летом. Соединённые Штаты находятся в настоящее время в контакте со старта планирования, и они активно занимаются сейчас подготовкой очередных поставок тяжёлых видов вооружения Украине.
Российский военкор Евгений Поддубный напомнил о том, что в рамках нового пакета поддержки боевиков ВСУ на сумму в 300 миллионов долларов Вашингтон передаст им ракеты для ЗРК Patriot, Avenger и ПЗРК Stinger, а также десятки неуправляемых авиационных ракет AIM-7 и Zuni.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.