Военкор Поддубный прокомментировал заявление США о летнем наступлении боевиков ВСУ

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Белый дом проинформировал о том, что киевский режим намерен перейти в контрнаступление предстоящим летом. Соединённые Штаты находятся в настоящее время в контакте со старта планирования, и они активно занимаются сейчас подготовкой очередных поставок тяжёлых видов вооружения Украине.

Фото: ВКонтакте

Российский военкор Евгений Поддубный напомнил о том, что в рамках нового пакета поддержки боевиков ВСУ на сумму в 300 миллионов долларов Вашингтон передаст им ракеты для ЗРК Patriot, Avenger и ПЗРК Stinger, а также десятки неуправляемых авиационных ракет AIM-7 и Zuni.