T-Online: Запад озадачен морскими манёврами "секретного оружия" России "Хвалдимир"

2:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкие журналисты рассказали о таинственном секретном оружии России, которое привлекло внимание западных экспертов. В центре внимания — необычное поведение китов-белух вблизи берегов Швеции. Подробности этого удивительного явления рассказывает издание T-Online.

Фото: pixabay.com

Один из китов, обнаруженный в морских просторах у шведского побережья, привлёк внимание местных властей, когда всплыл на поверхность. Согласно немецким журналистам, действия этого млекопитающего вызвали замешательство у западных экспертов из-за его связи с Россией.

Аналитики T-Online отмечают, что этот конкретный кит уже не впервые привлекает внимание мировых СМИ. Впервые о нём заговорили в 2019 году, когда его заметили в территориальных водах Норвегии. На теле кита было найдено оборудование для видеосъемки с надписями на русском языке. Это подтолкнуло экспертов к предположению, что данный морской житель мог быть обучен российскими военными и использоваться в разведывательных операциях. Кит получил прозвище "Хвалдимир", и его последующие перемещения тщательно отслеживались морскими специалистами. Недавно он снова привлёк внимание экспертов своим необычным поведением.

"Морские специалисты снова сталкиваются с загадками поведения белухи", — сообщают наблюдатели T-Online.

Последние три года этот кит медленно плавал вдоль побережья Норвегии, но недавно отклонился от обычного маршрута и прибыл к берегам Швеции. Его скорость перемещения также значительно увеличилась, вызывая вопросы у экспертов.

"Мы не знаем, почему в данный момент он движется так быстро", — рассказал представитель организации OneWhale, отслеживающей перемещения кита.

Существует версия, что необычное поведение кита может быть связано с естественными причинами. Эксперты не исключают возможности того, что на Хвалдимира повлияли гормоны, и он отправился на поиски партнера. Ближайшая популяция белух находится на архипелаге Шпицберген, расположенном на полпути между северным побережьем Норвегии и Северным полюсом. Считается, что кит не контактировал с другими белухами с момента своего прибытия в Норвегию в апреле 2019 года.