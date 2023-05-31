Политолог Николай Топорнин спрогнозировал рост цен на товары первой необходимости из-за новых санкций Евросоюза.
Топорнин объяснил, что из-за ограничений пользования наземных транспортом РФ будет вынуждена использовать морские порты Турции или Казахстана, что с большой долей вероятности может спровоцировать удорожание конечной стоимости продуктов.
Ранее сообщалось. что Греция отказывается одобрять 11-й пакет антироссийских санкций.
Политолог напомнил, что Россия граничит с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией.
"Есть группа товаров, допустим, медикаменты, продовольствие какое-то, детское питание, которое выпадает из санкций и его можно перевозить. И тут возникает вопрос, как это делать? Только через морские порты," — цитирует слова эксперта URA.RU.
Наземные маршруты, по его словам, доступны через Турцию и Грузию, однако при этом усложняется логистика, что приведёт к гигантским издержкам.
"Пока спецоперация продолжается, так и будет", — выразил своё мнение Топорнин.
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