Просчёты лидера киевского режима Владимира Зеленского в оценках возможностей российской армии и лично главы государства Владимира Путина повлекли за собой катастрофические последствия для Украины. Такое мнение высказал в интервью корреспондентам "Фабрики новостей" генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Я бы не расслаблялся, — отметил он. — Прошлые просчёты в силе врага стали великой бедой для Киева".
Военнослужащий напомнил о том, как Зеленский хвастался, что боевики ВСУ якобы "сломали хребет" армии РФ. Между тем, реальная картина на фронте выглядит совершенно иначе, подчеркнул украинский генерал. Кривонос призвал принимать во внимание факт наличия у России как количественного, так и технического преимущества. Кроме того, бойцы армии РФ отлично обучены, резюмировал генерал ВСУ.
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Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.