Сотрудники погранслужбы Белоруссии транслируют на позиции боевиков ВСУ запись о том, что их борщи являются родственниками, а европейская кухня такими блюдами не располагает, сообщают корреспонденты Sputnik.
"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону, — говорится в аудиозаписи. — Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете".
Представители украинской погранслужбы заявили в ответ о том, что белорусский борщ очень напоминает им русские щи.
Напомним, белорусская погранслужба проинформировала ранее о провокациях на границе с украинской стороны. Официальный Минск заявил, что с целью предотвратить их там выставляют усиленные наряды и прибегают к манёвренным группам территориальных органов пограничной службы.
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