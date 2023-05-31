Белорусские пограничники переманивали коллег из Украины при помощи борща

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Сотрудники погранслужбы Белоруссии транслируют на позиции боевиков ВСУ запись о том, что их борщи являются родственниками, а европейская кухня такими блюдами не располагает, сообщают корреспонденты Sputnik.

Фото: emigrantrus.ru

"Когда вам будет не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону, — говорится в аудиозаписи. — Попробуйте белорусский борщ. Не пожалеете".

Представители украинской погранслужбы заявили в ответ о том, что белорусский борщ очень напоминает им русские щи.

Напомним, белорусская погранслужба проинформировала ранее о провокациях на границе с украинской стороны. Официальный Минск заявил, что с целью предотвратить их там выставляют усиленные наряды и прибегают к манёвренным группам территориальных органов пограничной службы.