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Захарова считает "подлейшей" позицию Запада по атаковавшим Москву беспилотникам

0:36
Мир

Позиция Соединённых Штатов по атаковавшим Москву беспилотникам является "подлейшей", поскольку там видят и комментируют исключительно то, что им выгодно. С соответствующим заявлением выступила сегодня официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Другого определения, по её мнению, нет.

Захарова считает "подлейшей" позицию Запада по атаковавшим Москву беспилотникам
Фото: lenta.ru

"У картины для её полноты должно быть много деталей", — подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила также о том, что не верит в отсутствие каких-либо сведений у международных объединений. "Это от лукавого", отметила Захарова.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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