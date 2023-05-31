Три человека погибли в результате обстрела Донецка боевиками ВСУ

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Три человека стали жертвами сегодняшнего обстрела боевиками ВСУ Калининского района столицы ДНР.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на собственный источник из силовых структур республики.

Собеседник сообщил, что раненые скончались до прибытия медиков скорой помощи.