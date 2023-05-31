Три человека стали жертвами сегодняшнего обстрела боевиками ВСУ Калининского района столицы ДНР.
Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на собственный источник из силовых структур республики.
Собеседник сообщил, что раненые скончались до прибытия медиков скорой помощи.
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