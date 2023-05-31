Аналитик The Guardian раскрыл главную цель атаки украинских БПЛА в Москве

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Аналитик издания The Guardian Питер Бомонт поддерживает заявление президента России, Владимира Путина, относительно атаки украинских беспилотников на Москву.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Автор статьи отмечает, что в последнее время украинский режим проявляет тенденцию атаковать цели в глубине России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он отмечает, что эти беспилотники были предоставлены Киеву для контратаки, а не для атаки по Москве.

По словам Бомонта, ранее Киев наносил удары только по приграничным районам. Однако в последние месяцы наблюдается изменение ситуации. Украина пытается нанести бессмысленные удары по большим городам России. Бомонт считает, что эти атаки призваны оказать психологическое воздействие на граждан РФ.

Президент Путин также высказал подобную позицию, отметив, что украинский режим пытается запугать Россию, нанося удары по жилым зданиям, в то время как российские войска стараются минимизировать риски для гражданского населения, применяя высокоточное оружие.