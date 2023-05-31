ВС РФ продолжают ожесточённые бои на Авдеевском и Марьинском направлениях

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Военнослужащие российской армии продолжают вести ожесточённые боевые действия на Марьинском и Авдеевском направлениях. Штурмовые бригады первого армейского корпуса совместно с авиацией и "Южной" группировкой выбили укронацистов с позиций, которые они занимали под Красногоровкой.

Фото: topwar.ru

Благодаря зачистке этих районов от вооружённых формирований киевского режима будут кратно уменьшены обстрелы Донецка, сообщает военкор Евгений Поддубный.