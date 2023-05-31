Военнослужащие российской армии продолжают вести ожесточённые боевые действия на Марьинском и Авдеевском направлениях. Штурмовые бригады первого армейского корпуса совместно с авиацией и "Южной" группировкой выбили укронацистов с позиций, которые они занимали под Красногоровкой.
Благодаря зачистке этих районов от вооружённых формирований киевского режима будут кратно уменьшены обстрелы Донецка, сообщает военкор Евгений Поддубный.
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