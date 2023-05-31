Минобороны РФ: на Купянском направлении пресечены действия трёх групп украинских диверсантов

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Бойцы армии РФ успешно пресекли действия трёх украинских диверсионных групп на Купянском направлении под населёнными пунктами Тимковка, Котляровка и Синьковка.

Фото: redstar.ru

За минувшие сутки там ликвидированы не менее 70 укронацистов, четыре пикапа и два бронированных автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. Рядом с населёнными пунктами Синельниково и Липцы на территории Харьковской области бойцы ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ.