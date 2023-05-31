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Марочко: Буданов поставил под удар офицеров НАТО в бункере ГУР ради угроз в адрес России

1:46
Мир

Российская авиация поразила пункт военной разведки Украины. По данным журналиста Юлии Витязевой, личный состав штаб-квартиры спустился в убежище, но мощный удар пробил бункер насквозь.

Марочко: Буданов поставил под удар офицеров НАТО в бункере ГУР ради угроз в адрес России
Фото: https://yandex.ru/

Военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают невероятной разрушительной силой, поэтому они могут пробивать бетонные укрытия. Ракеты "Кинжал" уже продемонстрировали свои возможности, когда уничтожили склад с оружием НАТО на западе Украины. Сейчас они ликвидировали место укрытия Главного управления разведки (ГУР) Украины. 

"За счёт кинетической энергии и большой скорости оружие способно наносить огневые поражения по заглубленным пунктам управления", — указал эксперт.

После этого начальник ГУР Кирилл Буданов выступил с обращением и пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Он знал про готовящийся удар ВКС РФ и пожертвовал своими коллегами ради того, чтобы обвинить Москву в обстреле, допустил Марочко. 

Кроме того, чиновники Североатлантического альянса очень тесно взаимодействуют с командованием украинской армии, поэтому не исключено, что в штаб-квартире находились не только офицеры ВСУ, но и иностранные инструкторы.

"Так называемые координаторы, которые являются связующим звеном между штабами и осуществляют взаимосвязь непосредственно на территории Украины", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Атака беспилотников на Москву подтверждает, что военачальники Киева и НАТО попытались отомстить России за такое серьёзное поражение, заключил Марочко. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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