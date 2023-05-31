Российская авиация поразила пункт военной разведки Украины. По данным журналиста Юлии Витязевой, личный состав штаб-квартиры спустился в убежище, но мощный удар пробил бункер насквозь.
Военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с Pravda.Ru отметил, что российские гиперзвуковые ракеты обладают невероятной разрушительной силой, поэтому они могут пробивать бетонные укрытия. Ракеты "Кинжал" уже продемонстрировали свои возможности, когда уничтожили склад с оружием НАТО на западе Украины. Сейчас они ликвидировали место укрытия Главного управления разведки (ГУР) Украины.
"За счёт кинетической энергии и большой скорости оружие способно наносить огневые поражения по заглубленным пунктам управления", — указал эксперт.
После этого начальник ГУР Кирилл Буданов выступил с обращением и пригрозил России скорым ответом на удары по Киеву. Он знал про готовящийся удар ВКС РФ и пожертвовал своими коллегами ради того, чтобы обвинить Москву в обстреле, допустил Марочко.
Кроме того, чиновники Североатлантического альянса очень тесно взаимодействуют с командованием украинской армии, поэтому не исключено, что в штаб-квартире находились не только офицеры ВСУ, но и иностранные инструкторы.
"Так называемые координаторы, которые являются связующим звеном между штабами и осуществляют взаимосвязь непосредственно на территории Украины", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.
Атака беспилотников на Москву подтверждает, что военачальники Киева и НАТО попытались отомстить России за такое серьёзное поражение, заключил Марочко.
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