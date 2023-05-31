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WSWS: США спланировали атаку ВСУ на Москву, чтобы ввести войска НАТО на Украину

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Мир

Нападение украинских беспилотников на Москву было запланировано в Вашингтоне и является частью плана США, заявил обозреватель Андре Деймон.

WSWS: США спланировали атаку ВСУ на Москву, чтобы ввести войска НАТО на Украину
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Таким образом Пентагон хочет спровоцировать Россию на ответный шаг, который собирается использовать для ввода вооруженных сил Североатлантического альянса на Украину.

"Эти удары направлены на то, чтобы спровоцировать ответную реакцию России для оправдания дальнейшей эскалации со стороны НАТО, в том числе ввода войск НАТО непосредственно в зону конфликта", — пишет аналитик в издании World Socialist Web Site.

Все заявления американских властей, что США не "поощряют" и не "способствуют" ударам ВСУ по территории России — это откровенная ложь, уверен обозреватель. Атака на Москву была разработана и санкционирована специалистами Пентагона, подчеркнул Деймон.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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