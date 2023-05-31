В случае дефолта в Соединённых Штатах тяжёлые последствия ожидают и национальную валюту страны, и её экономику, следует из прогнозов экономиста Скотта Макдоналда.
Эксперт выразил мнение о том, что дефолт крайне негативно отразится на американской нации и положении Штатов в мире, пишет National Interest. Дефолт станет индикатором свержения доллара с позиции ведущей мировой иностранной валюты, предупредил Макдоналд.
Он акцентировал внимание на том, что Россия, Южная Африка, КНР и ряд других государств уже приняли решение о проведении всех торговых операций в других валютах. Это связано во многом с тем, что Белый дом инициировал экономическое давление на Кремль, резюмировал Макдоналд.
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