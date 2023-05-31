Прикрывшись "войной", Киев продал остатки Украины

Рада Украины приняла проект закона об "оптимизации" структуры Фонда госимущества. Решение было принято на заседании парламента.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

С критикой документа выступила нардеп Юлия Тимошенко, которая отметила, что в прошлый раз это привело к ликвидации 1 200 государственных предприятий. Законопроект приведёт к новой распродаже госимущества и ещё большим проблемам в экономике, уверена депутат.

"То, что делается сегодня Фондом госимущества — это деиндустриализация Украины. Этот законопроект, который вы сейчас рассматриваете, это не просто об изменении структуры, это о структуре, которая позволит за время войны продать всё, что у нас в государстве есть", — цитирует её "ПолитНавигатор".

По словам нардепа, этим законом предусмотрена распродажа оставшихся шахт, что приведёт к нехватке угля, а значит, и к энергетическому коллапсу.

Однако на голосовании документ поддержал 231 депутат. Проект был принят в целом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.