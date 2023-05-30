Небензя: Россия надеется, что МАГАТЭ осудит Украину, которая могла вызвать ядерный инцидент

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На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) постпредставитель России Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на осуждение действий Украины Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Он выразил надежду, что секретариат МАГАТЭ проявит непредвзятость и независимость, осудив действия Украины, которая, по его словам, неоднократно подводила мир к возможному ядерному инциденту. Небензя подчеркнул, что такой инцидент может иметь серьёзные последствия не только для окружающих территорий АЭС, включая Европу, но и для всего мира, ставя под угрозу ядерную безопасность.