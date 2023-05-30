На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) постпредставитель России Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на осуждение действий Украины Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Он выразил надежду, что секретариат МАГАТЭ проявит непредвзятость и независимость, осудив действия Украины, которая, по его словам, неоднократно подводила мир к возможному ядерному инциденту. Небензя подчеркнул, что такой инцидент может иметь серьёзные последствия не только для окружающих территорий АЭС, включая Европу, но и для всего мира, ставя под угрозу ядерную безопасность.
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