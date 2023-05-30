Читатели "Гуаньча" подняли на смех Зеленского за разглашение "военной тайны"

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Пользователи Сети с иронией отнеслись к словам украинского лидера Владимира Зеленского, публично огласившего сроки начала наступления ВСУ.

Фото: Телеграм

Ранее Зеленский в ходе видеообращения рассказал о том, когда украинские войска намерены начать обещанное контрнаступление.

Читатели "Гуаньча" уверены, что такую информацию нужно считать секретной, и разглашать её ни в коем случае нельзя.

"Военные тайны стали политическими сплетнями, здорово", — написал один из читателей. "Это все еще весеннее контрнаступление? Весна уже почти закончилась!" — отметил другой комментатор.

Пользователи уверены, что оглашая время начала наступления Киева, Зеленский тем самым назначает время своей капитуляции, ведь в этот же самый день Украина получит соответствующий ответ от России.

Обещанное украинское контрнаступление обречено ещё до его начала, уверены читатели.

"Все более политизированные военные действия еще ярче иллюстрируют нынешнее положение киевского режима, а также предвещают окончательный исход этого "большого контрнаступления", — заключили комментаторы.