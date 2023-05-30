В ходе массированной атаки со стороны киевских формирований посёлок Михайловка в Запорожской области погиб мирный житель. Двое людей получили ранения.
По информации оперативных служб региона, боевики ВСУ использовали ракетные системы залпового огня M142 HIMARS.
Всего в Михайловке зафиксировано четыре обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, боевики выпустили около 30 ракет по Донецку и примерно 20 по Горловке.
Известно о гибели одного человека. За последние сутки боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) более 30 раз. В ответ на это бойцы ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре Дзержинска. Был уничтожен склад топлива и военный транспорт противника при помощи планирующих бомб.
HIMARS широко использовался во время операций в Ираке и Афганистане, где он обеспечивал огневую поддержку для наземных сил. Он также был экспортирован в несколько стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Румынию, Иорданию и другие.
HIMARS представляет собой современную артиллерийскую систему, которая объединяет мобильность, мощность и точность огня.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.