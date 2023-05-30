Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из американских РСЗО HIMARS

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В ходе массированной атаки со стороны киевских формирований посёлок Михайловка в Запорожской области погиб мирный житель. Двое людей получили ранения.

Фото: Вадим Савицкий

По информации оперативных служб региона, боевики ВСУ использовали ракетные системы залпового огня M142 HIMARS.

Всего в Михайловке зафиксировано четыре обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, боевики выпустили около 30 ракет по Донецку и примерно 20 по Горловке.

Известно о гибели одного человека. За последние сутки боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) более 30 раз. В ответ на это бойцы ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре Дзержинска. Был уничтожен склад топлива и военный транспорт противника при помощи планирующих бомб.

HIMARS широко использовался во время операций в Ираке и Афганистане, где он обеспечивал огневую поддержку для наземных сил. Он также был экспортирован в несколько стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Румынию, Иорданию и другие.

HIMARS представляет собой современную артиллерийскую систему, которая объединяет мобильность, мощность и точность огня.