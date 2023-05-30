Есть пострадавшие: в Уфе подсчитывают ущерб от последствий сильного ливня

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Из-за неблагоприятных погодных условий в Уфе пострадали два человека и 15 автотранспортных средств. Управление гражданской защиты проинформировало сегодня о том, что в минувший понедельник, 29 мая, поступило 22 обращения от местных жителей.

Фото: ya.ru

Люди жалуются на поваленные сильным ветром деревья. Травмированы мать с ребёнком, которые гуляли по "Тропе здоровья".

Две иномарки получили повреждения вследствие падения металлических конструкций: детали вентиляционного канала и железного ограждения, пишет mkset. ru.