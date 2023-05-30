Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заверила, что жители США устали от русофобской политики, насаждаемой властями.
"Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО", — сказала Рид на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Публицист напомнила, что в США участились акции протеста против боевых действий, участниками которых является Вашингтон. Американцы не хотят таких огромных трат на национальный военно-промышленный комплекс, добавила она.
Рид подчеркнула, что США своими же руками рушат экономику страны, которая сейчас находится "в ужасном состоянии".
Рид призвала прекратить "эту риторику ненависти", которую проповедуют власти и которая в реальности не отражает то, что чувствует народ Америки. А скандальные слова американского сенатора Линдси Грэма по поводу "самой удачной" траты денег Вашингтона, помогающего Киеву, публицист назвала "воплощением зла".
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