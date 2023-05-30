Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве

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В результате массированного удара по Украине в столице Незалежной перекрыли Гаванский мост. Военные корреспонденты "Русской весны" не исключают, что российские ракеты поразили штаб Главного управления разведки (ГУР).

Фото: u-f.ru

Гаванский мост соединяет Рыбальский остров, где находится штаб-квартира разведки, с Подолом. Накануне удар пришёлся именно по этому участку, хотя местные власти не подтвердили данную информацию, отметили военкоры.

"Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилёте. Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение", — написали киевские журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атака беспилотников на Москву стала ответом Киева на эффективные удары по одному из центров принятия решений.