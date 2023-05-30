Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывшая помощница Байдена заявила, что американцы устали слушать про русофобию
Беженка из Нижегородской области добилась получения жилья
Армия России нанесла групповые удары по центрам принятия решений на Украине
Диетолог Пономарёва проинформировала граждан РФ о том, избавиться от жира на животе
Смолосемянники: особенности применения в кулинарии и медицине
В Перми откроют памятник посикунчику
Стоматолог рассказала, как долго можно жевать жвачку без вреда для здоровья
Reuters: члены НАТО не очень-то хотят принимать в свои ряды Украину
В Удмуртии будут судить женщину, обвиняемую в убийстве любовницы мужа

Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве

0:55
Мир

В результате массированного удара по Украине в столице Незалежной перекрыли Гаванский мост. Военные корреспонденты "Русской весны" не исключают, что российские ракеты поразили штаб Главного управления разведки (ГУР).

Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве
Фото: u-f.ru

Гаванский мост соединяет Рыбальский остров, где находится штаб-квартира разведки, с Подолом. Накануне удар пришёлся именно по этому участку, хотя местные власти не подтвердили данную информацию, отметили военкоры.

"Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилёте. Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение", — написали киевские журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атака беспилотников на Москву стала ответом Киева на эффективные удары по одному из центров принятия решений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Мало не покажется": эксперты назвали главные цели ВКС РФ на Украине

Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
Опубликованы кадры уничтожения БТР с бойцами ВСУ
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
"Все люди, всем надо жить": турист рассказал об отношении грузин к россиянам
Доставка оружия сорвана: ракеты "Калибр" разрушили порт Одессы
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Гладков призвал присоединить Харьков к Белгородской области: обстрелов не будет
Последние материалы
Reuters: члены НАТО не очень-то хотят принимать в свои ряды Украину
В Удмуртии будут судить женщину, обвиняемую в убийстве любовницы мужа
Военкоры "Русской весны" допустили, что РФ нанесла удар по штабу ГУР в Киеве
Марков объяснил, почему Россия не должна отвечать Киеву на атаку дронов
Что нужно обязательно сделать туристу в Калмыкии
Юрист Новицкий рассказал, могло ли расставание Дрожжиной с Цивином смягчить приговор суда в отношении неё
Военный эксперт Матвийчук назвал возможные точки запуска беспилотников на Москву
Актриса Яна Поплавская: любой, кто направил беспилотник в сторону РФ, должен быть ликвидирован
NS: спецрадиостанция США передала коды перед ударом БПЛА по Москве
"Тонкости туризма": простые правила уберегут граждан РФ от ротавируса на море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников