В результате массированного удара по Украине в столице Незалежной перекрыли Гаванский мост. Военные корреспонденты "Русской весны" не исключают, что российские ракеты поразили штаб Главного управления разведки (ГУР).
Гаванский мост соединяет Рыбальский остров, где находится штаб-квартира разведки, с Подолом. Накануне удар пришёлся именно по этому участку, хотя местные власти не подтвердили данную информацию, отметили военкоры.
"Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилёте. Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение", — написали киевские журналисты.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что атака беспилотников на Москву стала ответом Киева на эффективные удары по одному из центров принятия решений.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.