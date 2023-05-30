Бои на флангах Артёмовска: военные ЛНР с помощью коптёров ведут точный огонь по позициям ВСУ

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Артиллеристы второго Армейского корпуса ЛНР ЮВО продолжают уверенно уничтожать позиции киевского режима на Северском направлении в Артёмовском районе ДНР, сообщает Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

Фото: РИА Новости

Российская армия также по-прежнему штурмует Марьинку и атакует Угледар. Генштаб ВСУ проинформировал сегодня о том, что за последние сутки ВС РФ 19 раз атаковали позиции киевского режима.