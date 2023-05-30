Артиллеристы второго Армейского корпуса ЛНР ЮВО продолжают уверенно уничтожать позиции киевского режима на Северском направлении в Артёмовском районе ДНР, сообщает Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".
Российская армия также по-прежнему штурмует Марьинку и атакует Угледар. Генштаб ВСУ проинформировал сегодня о том, что за последние сутки ВС РФ 19 раз атаковали позиции киевского режима.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.