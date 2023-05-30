Эксперт Бартош: НАТО и США чужими руками готовят цветную революцию в Сербии

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Власти Соединённых Штатов совместно с контингентом международных сил под руководством НАТО KFOR активно готовят в настоящее время косовских албанцев. Главная их цель — развязать войну против Сербии "чужими руками" и разжечь в стране цветную революцию. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша.

Фото: emigrantrus.ru

"Это вызвало совершенно справедливый протест сербского населения Косово и поставило ситуацию там на грань военного конфликта", — предупредил эксперт.