Минреинтеграции Украины сообщило о передаче тел 79 погибших военных ВСУ

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Киевскому режиму переданы тела 79-ти погибших военнослужащих. Об этом проинформировало сегодня Министерство реинтеграции Украины.

Фото: u-f.ru

Официальные представители ведомства сообщили, что тела военных ВСУ были переданы при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции, а также в сотрудничестве с правоохранительными органами. Обмен был осуществлён на основании положений Женевских конвенций, констатировали в министерстве.

Российская сторона об обмене телами погибших военнослужащих пока не сообщала, пишет РБК.