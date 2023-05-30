Киевскому режиму переданы тела 79-ти погибших военнослужащих. Об этом проинформировало сегодня Министерство реинтеграции Украины.
Официальные представители ведомства сообщили, что тела военных ВСУ были переданы при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции, а также в сотрудничестве с правоохранительными органами. Обмен был осуществлён на основании положений Женевских конвенций, констатировали в министерстве.
Российская сторона об обмене телами погибших военнослужащих пока не сообщала, пишет РБК.
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