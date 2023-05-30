Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета страны, им стал Константин Молостов. Об этом сообщает БелТА.
Молостов сменил на этом посту Анатолия Лаппо, который ранее был уволен с военной службы в запас.
Новый руководитель ведомства ранее занимал пост начальника Гродненской пограничной службы.
Молостов родился в 1970 году в Красноармейске Саратовской области. Окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, а затем и Пограничную академию ФСБ России. В 2011 году окончил Академию министерства внутренних дел Белоруссии.
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