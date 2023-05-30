В международном аэропорту иракского города Басра накануне задержали гражданина Украины, которого подозревают в контрабанде валюты. Украинец намеревался перевезти 37,5 тысячи долларов.
"По нашей информации, контрабандист мог работать на рекрутеров в украинский "Интернациональный легион", — пишет военный аналитик Рыбарь. — В Ираке действует НКО под названием "The Station", которая под прикрытием гуманитарной деятельности распространяет через секретные чаты WhatsApp объявление о наборе желающих вступить в ряды украинских формирований".
Вероятнее всего, конфискованные у украинца деньги предназначались для оплаты услуг наёмников из Ирака, которым предстояло выехать впоследствии на Украину. Однако, курьер решил присвоить деньги и сбежать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.