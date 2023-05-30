В аэропорту Ирака задержан украинец по подозрению в контрабанде валюты: перевозил $37,5 тысяч

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

В международном аэропорту иракского города Басра накануне задержали гражданина Украины, которого подозревают в контрабанде валюты. Украинец намеревался перевезти 37,5 тысячи долларов.

Фото: nk-tv.com

"По нашей информации, контрабандист мог работать на рекрутеров в украинский "Интернациональный легион", — пишет военный аналитик Рыбарь. — В Ираке действует НКО под названием "The Station", которая под прикрытием гуманитарной деятельности распространяет через секретные чаты WhatsApp объявление о наборе желающих вступить в ряды украинских формирований".

Вероятнее всего, конфискованные у украинца деньги предназначались для оплаты услуг наёмников из Ирака, которым предстояло выехать впоследствии на Украину. Однако, курьер решил присвоить деньги и сбежать.