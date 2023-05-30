МИД Китая призвал США доказать на деле свою заинтересованность в диалоге

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала США создать условия для диалога между оборонными ведомствами двух стран.

Фото: Автор: Max12Max - собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55267977

Таким образом, она прокомментировала информацию об отказе Пекина провести встречу между министрами обороны на форуме "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон должен продемонстрировать искренность в своем стремлении к диалогу и доказать это на практике.

При этом Мао Нин не подтвердила информацию о том, что Китай официально отказал США в контакте между министрами