Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин призвала США создать условия для диалога между оборонными ведомствами двух стран.
Таким образом, она прокомментировала информацию об отказе Пекина провести встречу между министрами обороны на форуме "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.
Дипломат подчеркнула, что Вашингтон должен продемонстрировать искренность в своем стремлении к диалогу и доказать это на практике.
При этом Мао Нин не подтвердила информацию о том, что Китай официально отказал США в контакте между министрами
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