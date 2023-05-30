Наступление в ЛНР: "Змей Горыныч" группировки "Отважные" расчищает путь «крылатой пехоте» под Кременной

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Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" информирует о наступлении "Отважных" в ЛНР. "Змей Горыныч" в настоящее время активно расчищает путь для "крылатой пехоты" под населённым пунктом Кременная.

Фото: topwar.ru

Установка УР-77 "Метеорит" стреляет на расстояния до 500 метров. У неё два заряда длиной в 96 метров, и каждый из них содержит в себе свыше тонны пластично-взрывчатого вещества.

Российские десантники называют эту технику "просто незаменимой" на войне, когда подразделения противника имеют самое современное вооружение.

"Человеческие жизни — прежде всего. Сам сапёр не идёт на минное поле, — отметил командир роты. — Везде тепловизоры — это небезопасно, поэтому лучше дистанционное разминирование".

Сапёры ВДВ РФ уже неоднократно использовали "Метеорит" для выполнения несвойственных для установки задач. Укрепления укронацистов УР-77 поражает отлично.