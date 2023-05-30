Рогов: ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заблокирована

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Ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС продолжает оставаться заблокированной, следует из заявления лидера общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова. По его словам, никаких продвижений в этом вопросе на данный момент нет, пишет РИА Новости.

Фото: wiki. org

"Ротация заблокирована усилиями киевского режима на уровне департамента безопасности ООН, который в феврале также тормозил этот процесс", — проинформировал Рогов.

Он акцентировал внимание на том, что в департаменте очень много агентов влияния Соединённых Штатов и Великобритании.