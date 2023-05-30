Шебекинский округ Белгородской области вновь под огнём ВСУ: снаряды упали в Терезовке и Новой Таволжанке

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Укронацисты продолжают массированные обстрелы Шебекинского городского округа Белгородской области. "Прилёты" снарядов киевского режима зафиксированы только что на территориях населённых пунктов Новая Таволжанка и Терезовка.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова https://t.me/s/vvgladkov

Мирный житель, пострадавший во время вчерашнего обстрела Белгородщины, до сих пор находится в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ. Медики диагностировали у пациента тяжёлые ожоги верхних дыхательных путей. В настоящее время они решают вопрос о транспортировке раненого на лечение в Москву, сообщает военкор Юрий Котенок.