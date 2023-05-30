В Риге снесли памятник Александру Пушкину

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Власти Риги демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе городского законодательного округа.

Фото: youtube.com

Отмечается, что скульптура была перенесена на хранение в парк Кронвальда. Позднее ее передадут в музей Союза художников Латвии.

Напомним, ранее 25 апреля вице-спикер рижской думы Линда Озол заявила, что памятник Александру Пушкину должен исчезнуть из городской среды Риги.