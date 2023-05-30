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Военный аналитик Рыбарь назвал пути решения проблемы Белгородской области

1:13
Мир

Военный аналитик Рыбарь назвал минувшую неделю самой тяжёлой для жителей приграничных территорий Белгородской области. Киевский режим 158 раз обстрелял 57 населённых пунктов субъекта. Наиболее сложная ситуация — в Шебекинском округе: пострадали 26 мирных граждан, погибли два человека, включая командира отделения Преображенского батальона Юрия Гаевого.

Военный аналитик Рыбарь назвал пути решения проблемы Белгородской области
Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Комментируя последние события, Рыбарь акцентирует внимание на необходимости предоставить оружие местным ополченцам. Эксперт предупредил о том, что командование ВСУ продолжит провокации, чтобы усилить недовольство в приграничных районах и принудить российскую власть к стягиванию дополнительных сил на территорию Белгородщины, ослабив таким образом остальные участки на линии фронта.

Рыбарь предложил также существенно усилить круглосуточное наблюдение за боевиками ВСУ и активизировать диверсионную деятельность на Украине для получения наводок от её агентуры.

Кроме того, должна быть создана буферная зона с заходом на приграничные территории, резюмировал военный аналитик.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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