Американское агентство по международному развитию (USAID) (организация, деятельность которой запрещена на территории России) планирует выделить $12 млн борьбу с "дезинформацией" в странах Центральной Азии. Об этом сообщает RT.
Программа рассчитана на пять лет, ее целью якобы является укрепление суверенитета и демократической культуры стран региона.
Планируется работа с местными СМИ. В частности, подготовка материалов по международным, региональным и местным темам, имеющим социально-экономическую значимость.
В первую очередь, программу планируется реализовывать в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
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