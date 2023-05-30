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Генсек ШОС призвал к борьбе с бедностью

Мир

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил о необходимости снижения уровня бедности. Об этом он сообщил на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию, который прошел в китайском Янлине.

Генсек ШОС призвал к борьбе с бедностью
Фото: Фото Pravda.ru

Эксперт подчеркнул, что страны-члены ШОС разделяют общее видение необходимости повышения благосостояния и уровня жизни людей.

Чжан Мин подчеркнул, что китайским комитет организации по добрососедству, дружбе и сотрудничеству регулярно предлагает инициативы для сотрудничества по данному направлению.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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