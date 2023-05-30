Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает газета Chosun Ilbo.
Глава киевского режима выразил понимание, что Сеул ограничен в вопросах поставки военной техники, однако это не относится к средствам обороны и оборудованию для защиты объектов энергетики.
Напомним, ранее, 29 мая, в Киеве прогремели взрывы. По словам главы города Виталия Кличко, удары пришлись по центральным улицам города.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.