Зеленский попросил у Южной Кореи средства ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает газета Chosun Ilbo.

Фото: mk.ru

Глава киевского режима выразил понимание, что Сеул ограничен в вопросах поставки военной техники, однако это не относится к средствам обороны и оборудованию для защиты объектов энергетики.

Напомним, ранее, 29 мая, в Киеве прогремели взрывы. По словам главы города Виталия Кличко, удары пришлись по центральным улицам города.