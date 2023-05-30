Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят теракты в местах массового скопления людей и государственных учреждений Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава СВР отметил, что Вашингтон раздражен успехами сирийских властей, поэтому стремится повернуть эти тенденции вспять.
Соединенные Штаты, утверждает Нарышкин, планируют использовать исламских террористов для дестабилизации обстановки в Сирии. Теракты подготавливаются на американской военной базе Эт-Танф.
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