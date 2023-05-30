Сенатор от Крыма Цеков охарактеризовал атаку дронов на Москву как акт бессилия киевского режима

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с заявлением о том, что атака беспилотников на Москву — это акт бессилия киевского режима, наносящего удары "куда глаза глядят".

Фото: ya.ru

По словам официального представителя Совфеда, укронацисты бьют преимущественно по гражданским объектам.

"Желая показать свои возможности, они демонстрируют своё бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", — подчеркнул Цеков.

Он акцентировал внимание на том, что Россия вполне способна дать Украине достойный ответ на атаки Москвы, пишет РИА Новости.