Сенатор от Крыма Сергей Цеков выступил с заявлением о том, что атака беспилотников на Москву — это акт бессилия киевского режима, наносящего удары "куда глаза глядят".
По словам официального представителя Совфеда, укронацисты бьют преимущественно по гражданским объектам.
"Желая показать свои возможности, они демонстрируют своё бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", — подчеркнул Цеков.
Он акцентировал внимание на том, что Россия вполне способна дать Украине достойный ответ на атаки Москвы, пишет РИА Новости.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.