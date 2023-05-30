Атаковавшие столицу РФ беспилотники могли прилететь со стороны Прибалтики или из Харькова. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеба Бабинцева.
"Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолёта, — подчеркнул эксперт. — С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто".
По словам Бабинцева, небольших размеров БПЛА самолётного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом от 20 до 50 килограммов спокойно пролетает полторы-две тысячи километров.
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