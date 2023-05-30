Эксперт Бабинцев: атаки беспилотников на Москву могли идти со стороны как Прибалтики, так и Харькова

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Атаковавшие столицу РФ беспилотники могли прилететь со стороны Прибалтики или из Харькова. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации "Аэронекст" НТИ Глеба Бабинцева.

Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

"Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолёта, — подчеркнул эксперт. — С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто".

По словам Бабинцева, небольших размеров БПЛА самолётного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом от 20 до 50 килограммов спокойно пролетает полторы-две тысячи километров.