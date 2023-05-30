Пользователи Сети осудили Зеленского за оскорбления в адрес России: "Террористы проигрывают"

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом" и подчеркнул, что Киев "сражается со злом". Однако пользователи Сети не оценили очередные реплики лидера Незалежной и отметили, что весь мир должен стать свидетелем его скорой отставки.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", — указал комментатор.

Пользователь под ником Gabe напомнил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot попал в руки некомпетентных специалистов, в результате чего Запад потерял пять миллиардов долларов за неделю.

"Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", — сделали вывод комментаторы.