Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом" и подчеркнул, что Киев "сражается со злом". Однако пользователи Сети не оценили очередные реплики лидера Незалежной и отметили, что весь мир должен стать свидетелем его скорой отставки.
"Вы, сэр, истощаете западные ресурсы. Нам нужно перестать давать вам подачки. Афганцы разобрались с палками и камнями, и вы попробуйте", — указал комментатор.
Пользователь под ником Gabe напомнил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot попал в руки некомпетентных специалистов, в результате чего Запад потерял пять миллиардов долларов за неделю.
"Мир должен увидеть, что террористы проигрывают. Да, мы это видим. Украина проигрывает", — сделали вывод комментаторы.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.