Жители московской многоэтажки рассказали о попадании беспилотника в дом

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Жители многоэтажки Новой Москвы дали журналистам РБК интервью, в котором рассказали, как в их дом врезался украинский беспилотник. Одна из женщин сообщила об "очень мощном" взрыве, прогремевшем около четырёх утра.

Фото: Агентство "Москва"

"Вскочили абсолютно все домашние. Было страшно", — заявила москвичка, живущая на 24-м этаже.

Другая жительница дома сказала, что проснулась от "сильнейшего взрыва" и сигнализаций машин. По её словам, был слышен невероятный грохот, а затем прибыли сотрудники спецслужб.