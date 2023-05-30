Жители многоэтажки Новой Москвы дали журналистам РБК интервью, в котором рассказали, как в их дом врезался украинский беспилотник. Одна из женщин сообщила об "очень мощном" взрыве, прогремевшем около четырёх утра.
"Вскочили абсолютно все домашние. Было страшно", — заявила москвичка, живущая на 24-м этаже.
Другая жительница дома сказала, что проснулась от "сильнейшего взрыва" и сигнализаций машин. По её словам, был слышен невероятный грохот, а затем прибыли сотрудники спецслужб.
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